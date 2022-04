PSI contraria Europa e segue no ‘vermelho’ com quebras da EDP e Jerónimo Martins

O principal índice bolsista português, PSI, encontra-se a meio da sessão desta sexta-feira, a desvalorizar 0,27%, para 6 .020,62 pontos, em contraciclo com as suas congéneres europeias.

A fazer descer o PSI estão entre as principais cotadas portuguesas a Jerónimo Martins que desce 2,81%, para 21,12 euros, a EDP que cai 0,52%, para 4,44 euros e os CTT que desvalorizam 0,11%, para 4,50 euros.

A negociar com sinal ‘verde’ encontram-se a meio da sessão o BCP que sobe 0,40%, para 0,17 euros, a EDP Renováveis que cresce 1,11%, para 23,60 euros, a Greenvolt que valoriza 1,07%, para 7,55 euros e a Altri que ganha 1,57%, para 6,16 euros.

“O mercado europeu negoceia em alta e até melhorou a performance depois da revelação de que a inflação core (excluído energia e alimentos) poderá ter acelerado menos do que esperado no mês de março (3% vs Est.3,1%). Incluindo estes componentes a inflação escalou 7,5%, um disparo muito superior ao estimado e que levou para um pico histórico”, refere o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

Nas principais bolsas europeias, na Alemanha, o DAX cresce 0,37%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 0,25%, o francês CAC 40 valoriza 0,55%, nos Países Baixos, o AEX aumenta 0,85%, em Espanha, o IBEX35 ganha 0,94% e em Itália o FTSE MIB cresce 0,85%.

A cotação do barril de Brent valoriza 0,23%, com valor de 104,91 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desce 0,03%, para 100,25 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,02%, para 1,10 dólares.