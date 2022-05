PSI dá a volta e negoceia no ‘verde’ com ganhos da EDP. Europa mantém-se no ‘vermelho’

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,43% para 5,814.48 pontos pelas 13 horas desta sexta-feira, 6 de maio, em contraciclo à abertura ‘vermelha’.

Apesar de ter apresentado prejuízo, a EDP está a impulsionar o PSI ao crescer 2,89% para 4,42 euros, sendo a cotada com a maior valorização. O BCP ganha 2,37% para 0,15 euros, a Altri avança 2,03% para 6,79 euros, a Navigator sobe 1,22% para 3,99 euros, a Galp soma 1,31% para 10,79 euros e a Sonae valoriza 0,38% para 1,05 euros.

Em terreno negativo, os CTT mantém a pressão na bolsa de Lisboa, perdendo 2,96% para 4,10 euros. A Jerónimo Martins recua 1,68% para 19,88 euros, a Greenvolt desliza 1,17% para 6,73 euros e a Nos deprecia 0,47% para 3,79 euros.

A Europa mantém-se no ‘vermelho’, apenas com Lisboa a mudar o jogo para o ‘verde’. O alemão DAX desce 1,41%, o francês CAC perde 1,42%, o espanhol IBEX deprecia 0,82%, Itália deprecia 0,62% e o britânico cai 1,03%. O Euro Stoxx 50 desvaloriza 1,44% para 3.643,35 pontos.

“Praças europeias recuam na última sessão da semana, com o índice nacional a ser destaque pela positiva, impulsionado pelas valorizações da Altri, BCP e EDP, que reportou resultados trimestrais”, aponta Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Por sua vez, o “mercado europeu está a ser penalizado pelas quedas expressivas de ontem em Wall Street, onde o índice tecnológico Nasdaq100 recuou mais de 5%, e pelos dados macroeconómicos vindos da Alemanha e Espanha, onde a produção industrial contraiu mais do que o esperado no mês de março. No exterior as perdas são generalizadas a quase todos os sectores, com o energético a ser exceção, animado pelas subidas dos preços do petróleo, tal como o auto, impulsionado pelos bons resultados de ontem da Stellantis e BMW. No seio empresarial a IAG recua mais de 8%, após os números trimestrais. A Adidas também reage mal às contas e recua cerca de 6,4%. Os dados de criação de empregos nos EUA, às 13h30m, irão centrar as atenções dos investidores”, adianta.

No mercado petrolífero, o Brent avança 1,72% para 112,81 dólares e o WTI valoriza 1,49% para 109,87 dólares. O gás natural está no ‘vermelho’ a perder 0,58% para 8,732 dólares.

No mercado cambial, o euro sobe 0,25% para 1,0566 dólares e a libra esterlina recua 0,22% para 1,2337 dólares.