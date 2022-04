PSI em sintonia com congéneres europeias segue no ‘vermelho’ a meio da sessão

A bolsa de Lisboa segue a meio da sessão desta sexta-feira em terreno negativo, pressionada pelas perdas da Galp e do Banco Comercial Português (BCP), mantendo a tendência de abertura e em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) cai 0,13%, para 6.047,67 pontos.

No PSI-20, destaque para a Galp, com as ações a desvalorizaram 1,16% para os 11,515 euros, segue-se o BCP que recua 1,46% para 0,1685 euros, a Altri que diminuiu 1,30% para os 6,465 euros e a Sonae que perdeu 0,88% para os 1,018 euros.

Em terreno positivo, seguem a EDP, cujas ações valorizam 0,87 para os 4,664 euros, a Navigator a subir 3,28% para os 3,838 euros e a EDP Renováveis que aumenta 0,26% para os 22,83 euros.

“Os números trimestrais da Kering vieram trazer o impacto dos lockdowns na China sobre as vendas da Gucci, e a empresa de Bens de Luxo mostrou-se cautelosa para o segundo trimestre, o que também gera pressão. Adicionalmente, este fim de semana França terá a segunda volta das eleições presidenciais, onde Macron, considerado como uma solução mais pró União Europeia e aparentemente mais tranquila para os mercados, mede forças com a nacionalista Le Pen, não sendo ainda certo um desfecho favorável para o atual presidente.”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

Entre as principais praças europeias, o francês CAC 40 desce 1,56%, o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,89%, o alemão DAX diminuiu 1,89% e o britânico FTSE 100 também segue no ‘vermelho’ a perder 0,83%.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminui 1,53% para os 102,20 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 5,07% para os 116,77 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,17% face ao dólar norte-americano, para 1,0818 dólares.