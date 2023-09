O dia foi negativo em geral para os mercados, com as principais praças europeias a terminaram a sessão desta terça-feira com perdas.

5 Setembro 2023, 16h03

A bolsa de Lisboa termina a sessão no ‘vermelho’, com uma perda de 0,56% para 6.148,56 pontos.

A Jerónimo Martins tomba 4,26% para 22,04 euros, seguida da EDP Renováveis que cai 1,52% para 16,50 euros. A Greenvolt perde 1,14% para 6,080 euros, a EDP desce 1,09% para 4,095 euros, a Navigator derrapa 0,83% para 3,360 euros e os CTT recuam 0,59% para 3,37 euros.

Em contraciclo, a Mota-Engil sobe 2,36% para 3,040 euros, seguida da Galp, que ganha 2,30% para 13,35 euros. A Corticeira Amorim aumenta 1,19% para 10,24 euros, a NOS avança 0,46% para 3,49 euros e a Altri valoriza 0,18% para 4,570 euros.

As principais praças europeias terminam o dia e registar perdas, com o CAC40 a descer 0,34% para 7.254,72 pontos e o IBEX35 a perder 0,27% para 9.390,59 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as bolsas europeias encerraram globalmente em baixa ligeira, marcadas pela confirmação de que a atividade nos serviços da Zona Euro entrou em contração em agosto e de forma mais acentuada que o previsto, bem como pelo abrandamento do ritmo de crescimento do setor na China”.

“A atenuar as quedas esteve a valorização do setor Energético, animado pela subida dos preços do petróleo, depois da Rússia e da Arábia Saudita terem estendido os cortes de produção até ao final do ano”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 2,67%, fixando o preço do barril nos 87,83 dólares e o Brent ganha 2,18% para 90,95 euros. Já o gás natural perde 6,98% para 2,572 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,60% face ao dólar, fixando-se nos 1,0728 dólares.