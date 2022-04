PSI encerra no ‘vermelho’ com quebra de quase 6% da Galp

O principal índice bolsista português, PSI, terminou a sessão desta segunda-feira, 25 de abril, a desvalorizar 1,04%, para 5.940,19 pontos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias.

A fazer descer o PSI estiveram entre as principais cotadas portuguesas o BCP que desceu 3,62%, para 0,15 euros, a petrolífera Galp que tombou 5,96%, para 10,65 euros e a Altri que desvalorizou 2,80%, para 6,26 euros.

A negociar com sinal ‘verde’ ficaram no fim da sessão a EDP que subiu 1,50%, para 4,68 euros, a EDP Renováveis que cresceu 1,91%, para 23,00 euros, e a Jerónimo Martins que valorizou 0,50%, para 20,30 euros.

Nas principais bolsas europeias, na Alemanha, o DAX desceu 1,59%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 1,89%, o francês CAC 40 desvalorizou 2,01%, nos Países Baixos, o AEX perdeu 2,52%, em Espanha, o IBEX35 diminuiu 0,86% e em Itália o FTSE MIB depreciou 1,50%.

A cotação do barril de Brent tomba 6,38%, com valor de 99,40 dólares, enquanto a cotação do crude WTI quebra 6,35%, para 95,59 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,82%, para 1,07 dólares.