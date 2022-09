PSI fecha no ‘vermelho’. Jerónimo Martins perde mais de 6%

A Bolsa de Lisboa (PSI) fechou a sessão desta quinta-feira no ‘vermelho’, a desvalorizar 1,72%, nos 5.292,38 pontos, com a Jerónimo Martins a perder mais de 6%.

A Jerónimo Martins liderou nas perdas e fechou a desvalorizar 6,07%, com as suas ações a valerem 19,35 euros, seguida do BCP, que perdeu 2,75% para os 0,1240 euros, enquanto a Altri caiu 2,04% para os 5,03 euros. A EDP também fechou a sessão a perder 1,43%, com as suas ações nos 4,47 euros.

Houve apenas duas cotadas a terminarem a sessão em terreno positivo. Os CTT fecharam a valorizar 3,82% para os 2,72 euros e a Galp cresceu 0,44%, com as suas ações nos 9,63 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam em terreno negativo, com o IBEX 35 (Espanha) a desvalorizar 1,89%, o FTSE 100 (Reino Unido) a perder 1,77%, o DAX (Alemanha) a cair 1,70% e o CAC 40 (França) a recuar 1,53%.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a ganhar 0,18% para os 88,21 dólares e o crude a crescer 0,43% para os 82,50 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização de 0,46% face ao dólar, para os 0,9779 euros.