PSI ganha terreno no ‘verde’ mas apenas Navigator negoceia acima de 1%

A bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se esta quarta-feira, 11 de maio, a negociar em terreno positivo ao valorizar 0,32% para 5,739.35 pontos.

Dez minutos após o toque do sino, a Navigator é a cotada com o maior avanço ao crescer 1,13% para 3,92 euros, seguindo-se a Semapa e a EDP a somarem 0,61% para 13,24 e 4,44 euros, respetivamente. A Nos acelera 0,42% para 3,83 euros, o BCP cresce 0,28% para 0,14 euros, a Sonae ganha 0,49% para 1,03 euros e a Greenvolt sobe 0,78% para 6,46 euros.

Em terreno negativo, os CTT e a Altri recuam 0,66% para 3,76 e 6,80 euros, pela mesma ordem, sendo as cotas mais penalizadas nesta abertura. A Galp desliza 0,48% para 10,40 euros e a REN cai 0,35% para 2,86 euros.

A Europa segue também em terreno positivo. O alemão DAX sobe 0,45%, o francês CAC ganha 0,94%, o espanhol IBEX cresce 0,45%, Itália aprecia 0,55% e o britânico avança 0,42%. O Euro Stoxx 50 valoriza 0,72% para 3.580,35 pontos.

“Mercado europeu arranca em alta, no dia em que as atenções irão estar voltadas para os dados de inflação norte-americana de abril, que serão divulgados pelas 13h30, e onde se espera uma desaceleração da escalada dos preços”, escreve Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“Entretanto chegou a indicação de que os preços no produtor da China tiveram um aumento superior ao previsto em abril e a inflação acelerou mais que o esperado. Na Alemanha, o valor final do IPC confirmou nova escalada da inflação no mês passado, atingindo os 7,8%. O sector de viagens & lazer pode estar em destaque, depois da Air France ter previsto uma recuperação nas viagens transatlânticas”, nota em comunicado sobre a abertura das sessões europeias.

No mercado petrolífero, o Brent avança 2,20% para 104,71 dólares e o WTI valoriza 2,16% para 101,91 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 1,07% para 7,387 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,28% para 1,0557 dólares e a libra esterlina ganha 0,07% para 1,2331 dólares.