PSI lidera subidas na Europa com CTT e NOS a valorizarem à volta de 5%

Dia de bonança com PSI na liderança ao subir 1,79% para 5.397,74 pontos. As ações que mais subiram foram as da NOS que avançaram +5,20% para 3,52 euros, seguindo-se os CTT (+4,98% para 2,85 euros). A EDP Renováveis ajudou à performance do índice ao subir +3,37% para 21,75 euros. Também a casa-mãe EDP cresceu +2,66% para 4,56 euros.

A Galp valorizou +2,10% para 10,03 euros, no dia em que anunciou a mudança de CEO no fim do ano.

Temos ainda a Mota-Engil a subir +2,11% para 1,064 euros. A Mota-Engil anunciou hoje que a participada Monta-Engil México, em consórcio com a CRRC, assinou um contrato para a realização de um projeto ferroviário no valor de 1,3 mil milhões de euros.

A Sonae valorizou +2,24% para 0,8430 euros; e a Navigator fechou a subir +2,18% para 3,56 euros. Destaque ainda para o BCP, que apesar de ter sido alvo de ciberataque, valorizou +1,15% para 0,1232 euros.

Pela negativa o destaque vai para a GreenVolt que caiu -1,86% para 8,44 euros. O outro título que fechou negativo foi o da Jerónimo Martins que desceu -1,00% para 18,86 euros.

“As bolsas europeias ganharam ânimo ao longo da sessão e acabaram por encerrar em alta, com o PSI em destaque, ao valorizar quase 2%. O índice de ações português foi impulsionado pelo disparo superior a 5% da NOS, perante perspetivas de que o mercado móvel nacional possa encolher de cinco para quatro players depois da Vodafone Portugal ter concordado em comprar a Nowo”, relata o analista do Millennium BCP; Ramiro Loureiro.

“Os ganhos expressivos dos CTT, EDP Renováveis, EDP, Sonae, Navigator, REN ou Galp também foram catalisadores”, destaca o analista da MTrader.

O EuroStoxx 50 avançou 0,72% para 3.342,2 pontos em tudo semelhante à subida do vasto Stoxx 600 (+0,71%). O FTSE 100 subiu 0,22% para 6.908,8 pontos; o CAC avançou 0,55% para 5.794,15 pontos; o DAX valorizou 0,79% para 12.209,5 pontos; o FTSE MIB disparou 1,57% para 20.972,6 pontos e o IBEX avançou 1,29% para 7.462 pontos.

O dia foi marcado pela performance negativa do Credit Suisse que fechou a cair 0,93%, depois de ter estado sob a pressão da especulação à volta dos receios de um possível colapso do banco, devido à subida dos CDS.

“A recuperação que se vive em Wall Street, após três semanas consecutivas de quedas, acabou por contagiar o velho continente”, acrescenta Ramiro Loureiro que realça que o “setor Energético refletiu a subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais, com notícias de que a OPEP+ estará a considerar um corte de produção de cerca de 1 milhão de barris por dia”. O Brent disparou 3,45% para 88,08 dólares.

“É possível que a indicação de que a atividade industrial na zona euro e nos EUA esteve aquém do esperado em setembro tenha feito hoje os investidores terem alguma esperança de que desta forma os Bancos Centrais possam vir a ser num futuro próximo menos agressivos nos movimentos de subida de taxas de juro, uma evolução seguida de muito perto pelos investidores”, conclui o analista da MTrader.

O euro sobe 0,14% para 0,9816 dólares.

No mercado de dívida, os juros alemães a 10 anos recuam 19,24 pontos base para 1,91%. Os juros portugueses caem 21,07 pontos base para 2,96%. Também Espanha tem os juros em queda de 21,50 pontos base para uma yield de 3,07% e Itália vÊ os juros baixarem 27,42 pontso base para 4,24%. Grécia idem com juros a caírem, ainda que menos (-10,23 pontos base para 4,73%).