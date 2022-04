PSI no “verde” a meio da sessão. BCP e sector energético em destaque

A bolsa de Lisboa está a valorizar 0,77% para 5.931,88 pontos a meio da sessão desta quinta-feira, impulsionada sobretudo pelo sector energético e pela banca.

A liderar os ganhos está o BCP, que sobe 1,56% para 0,1493 euros, seguido da EDP Renováveis, que valoriza 1,45% para 23,12 euros.

Ainda em terreno positivo negoceiam a Galp e a EDP, que avançam 1,19% para 11,095 euros e 0,40% para 4,468 euros, respetivamente.

Em contracorrente estão a NOS e a Altri, que registam perdas de 0,59% para 4,016 euros e de 0,40% para 6,235 euros, pela mesma ordem.

As restantes praças europeias negoceiam no “verde”. O alemão DAX sobe 1,65% para 14.021,90 pontos, o francês CAC avança 1,66% para 6.552,54 pontos e o espanhol IBEX ganha 0,62% para 8.530,50 pontos.

“Os principais índices europeus mantêm o sentimento positivo, impulsionado pelas reações positivas de algumas big-caps norte-americanas às contas que mostraram após o fecho de Wall Street, como a Meta Platforms, a Pinterest ou a Qualcomm, que impulsionam o mercado de futuros nos Estados Unidos. O setor tecnológico europeu é desta forma um dos mais animados”, comentou Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking.

A empresa dona do Facebook divulgou ontem os resultados do primeiro trimestre deste ano, indo de encontro às previsões, mas a registar o menor aumento de receita desde 2012. Contudo, o crescimento do número de utilizadores que entusiasmou os investidores, com as ações da tecnológica a dispararem 18,89% após o encerramento da sessão regular em Wall Street.

No mercado petrolífero, o Brent recua 0,52% para 104,40 dólares e o WTI desvaloriza 0,39% para 101,62 dólares.

O gás natural segue a tendência do início da sessão e cai 1,04% para 7,255 dólares.

No mercado cambial, o euro perde 0,25% para 1,0529 dólares e a libra esterlina avança 0,06% para 1,2555 dólares.