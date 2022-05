PSI no ‘verde’ acompanha congéneres europeias a meio da sessão

A bolsa de Lisboa segue a meio da sessão desta terça-feira em terreno positivo com ganhos de 0,58% para 5.690,51 pontos, impulsionada pelo Banco Comercial Português (BCP) que sobe 4,77% (para 0,1472 euros) e em linha com as principais praças europeias. Destaque ainda para a EDP Renováveis, que valoriza 1,89% para 20,45 euros, Corticeira Amorim (+1,37% para 10,36 euros) e a NOS (+0,74% para 3,81 euros).

Em sentido inverso, a The Navigator é quem mais perde no conjunto do PSI (-1,68% para 3,87 euros), seguida dos CTT que caem 1,04% (para 3,79 euros) e a Greenvolt (-0,93% para 6,37 euros). A última cotada em terreno negativo é a EDP (-0,25% para 4,34 euros).

Entre as principais praças europeias, Frankfurt lidera os ganhos com 1,41%, Madrid sobe 1,07%, Paris valoriza 0,97% e Londres avança 0,64%.

“Os principais índices de ações europeus vivem uma sessão de recuperação, após quatro dias consecutivos de queda para a generalidade. O selloff de ontem trouxe um indicador técnico, o RSI, para níveis próximos da indicação de sobrevenda, que na prática representa uma pressão vendedora em demasia num determinado período de tempo. Por isso a valorização de hoje pode, pelo menos para já, ser considerada como uma reação técnica, até porque não anula sequer a queda da sessão anterior e os indicadores macroeconómicos mostram fraquezas”, comentam os analistas do Millennium.

“Apenas o sector energético fica para trás nesta recuperação, arrastado pela queda dos preços do petróleo”, acrescentam.