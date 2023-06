A bolsa de Lisboa seguiu o sentimento positivo observado nas principais congéneres europeias, todas elas a negociarem terreno positivo.

28 Junho 2023, 18h54

A bolsa de Lisboa avançou 0,36% na sessão desta quarta-feira, 28 de junho, até aos 5.931,64 pontos. Entre as diferentes cotadas, a subida mais acentuada foi protagonizada pela Mota-Engil, que voltou a disparar, tal como já havia acontecido na sessão de terça-feira, desta vez nos 4,65%, até aos 2,25 euros por título.

Ainda nas maiores valorização, o BCP ganhou 1,45% e está agora em 0,2163 euros, ao passo que a EDP Renováveis cresceu 1,03%, para 18,64 euros.

Por outro lado, a Greenvolt recuou 0,96% e está agora nos 6,18 euros, ao mesmo tempo que a Jerónimo Martins recuou 0,94%, até aos 25,34 euros por ação.

O mesmo sentimento positivo se observa nas mais importantes praças europeias, todas elas a registarem ganhos no fecho da sessão. Destaque para França, que ganhou 0,98%, até aos 7.286,32 pontos, seguida de perto por Espanha, que avançou 0,94%, para 9.481,30 pontos.

O Euro Stoxx 50, índice de referência que agrega as maiores cotadas europeias, cresceu 0,92% e alcançou 4.344,75 pontos, ao passo que Itália valorizou 0,88%, até aos 2.715,9 pontos. Na Alemanha, o progresso foi de 0,64%, até aos 15.949,00 pontos, enquanto que a subida menos acentuada foi observada no Reino Unido, nos 0,44%, para 1.216,0 pontos.

O custo do barril do brent subiu de forma acentuada, em 2,32%, até aos 74,19 dólares. Também o crude foi negociado em alta, com um aumento na ordem de 2,66%, para 69,50 dólares por barril.

O euro recuou 0,40% face ao dólar, de forma que um euro compra agora 1,0915 dólares.