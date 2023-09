O principal índice português inverte a tendência das principais praças portuguesas, que negoceiam no ‘vermelho’ a meio da sessão.

8 Setembro 2023, 11h16

A bolsa de Lisboa negoceia a meio da sessão em terreno positivo, com um ganho de 0,43% para 6.091,79 pontos.

A Mota-Engil é a cotada que lidera os ganhos, com uma subida de 3,08% para 3,175 euros, seguida da Jerónimo Martins que ganha 1,67% para 21,88 euros. Os CTT aumentam 1,06% para 3,35 euros, a Sonae cresce 1% para 0,9610 euros, a Galp avança 0,71% para 13,47 euros, a EDP valoriza 0,46% para 4,171 euros.

Em contraciclo, a Corticeira Amorim perde 0,59% para 10,04 euros, seguida da Altri, que desce 0,53% para 4,486 euros. A Greenvolt derrapa 0,49% para 6,040 euros, a NOS diminui 0,46% para 3,49 euros e o BCP recua 0,25% para 0,2406 euros.

As principais praças europeias seguem em terreno negativo, com o DAX a perder 0,24% para 15.687,0 pontos, o CAC40 derrapa 0,02% para 7.194,56 pontos e o IBEX35 recua 0,04% para 9.307,58 pontos.

No mercado do petróleo o texano WTI avança 0,55%, fixando o preço do barril nos 87,34 dólares e o Brent sobe 0,63% para 90,48 dólares. O gás natural ganha 1,43% para 2,613 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,05% face ao dólar, para 1,0704 dólares.