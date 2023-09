As principais praças europeias negoceiam no ‘vermelho’ a meio da sessão desta quarta-feira. O índice português não é exceção e regista perdas.

13 Setembro 2023, 11h15

A bolsa de Lisboa negoceia a meio da sessão desta quarta-feira em terreno negativo, a registar uma perda de 0,44% para 6.125,79 pontos.

A Mota-Engil cai 1,55% para 3,185 euros, seguida dos CTT que perdem 1,33% para 3,35 euros. A EDP desce 1,13% para 4,040 euros, a EDP Renováveis derrapa 0,89% para 16,09 euros, a REN recua 0,60% para 2,475 euros e a Ibersol desvaloriza 0,58% para 6,90 euros.

Em contraciclo, a Greenvolt ganha 0,76% para 5,945 euros e o BCP avança 0,31% para 0,2578 euros.

As principais praças europeias negoceiam no ‘vermelho’, com o DAX a perder 0,83% para 15.596,5 pontos, o CAC40 a descer 0,81% para 7.194,47 pontos e o IBEX35 a tombar 1,19% para 9.343,37 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as bolsas europeias seguem em baixa esta manhã, condicionadas pelo comportamento negativo que se viveu ontem em Wall Street e na última sessão asiática, mas também por fracos dados macroeconómicos. O PIB britânico encolheu mais que o previsto em julho, registando a maior contração em sete meses e a produção industrial na Zona Euro contraiu acima do estimado pelos analistas no 1.ºmês do 3.ºtrimestre”.

“O índice de ações espanhol, o IBEX, é ainda arrastado pela queda da Inditex, proprietária de cadeias como a Zara, que até apresentou contas acima das expectativas, mas o mercado está a dar peso à desaceleração do ritmo de crescimento de receitas. Adicionalmente, há grande expectativa em perceber se a inflação nos EUA terá mesmo aumentado em agosto, o que pode justificar a política mais agressiva da Fed no que respeita a taxas de juro”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 0,74%, fixando o preço do barril nos 89,51 dólares e o Brent ganha 0,68% para 92,69 dólares. O gás natural avança 0,40% para 2,753 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,14% face ao dólar, fixando-se nos 1,0735 dólares.