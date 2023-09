Uma previsão de que o Banco Central Europeu faça uma pausa na subida das taxas de juro, levou a que os mercados europeus terminassem o dia em alta.

11 Setembro 2023, 15h56

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta segunda-feira em terreno positivo, a registar um ganho de 0,42% para 6.155,99 pontos.

O BCP é a cotada que lidera os ganhos, com uma subida de 1,60% para 0,2480 euros, seguida da Navigator, que aumenta 1,46% para 3,344 euros. A Mota-Engil cresceu 1,41% para 3,240 euros, a Altri avançou 1,06% para 4,560 euros, a Sonae ganhou 0,93% para 0,9760 euros e a Galp avançou 0,88% para 13,79 euros.

Em contraciclo, a EDP Renováveis perdeu 1,13% para 16,66 euros, seguida da EDP, que desceu 1,05% para 4,141 euros. A REN derrapou 0,40% para 2,500 euros e a Greenvolt recuou 0,33% para 6,020 euros.

As principais praças europeias terminaram o dia no ‘verde’, com o CAC40 a ganhar 0,52% para 7.278,27 pontos e o IBEX35 a subir 0,74% para 9.433,80 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, explica que “as praças europeias encerraram como começaram, ou seja, em alta. O BCP liderou os ganhos no PSI. Apesar do corte das perspetivas económicas para a Zona Euro em 2023, efetuado pela Comissão Europeia, pressionado pela contração prevista para a economia alemã, a descida da inflação projetada para a região este ano parece ter agradado aos investidores”, “porque a conjuntura faz acreditar que BCE pause a subida de juros, como aliás é expectável que venha a anunciar já na próxima quinta-feira, após nove subidas da taxa de referência e que a colocaram nos atuais 4,25%”.

“Adicionalmente, a revelação de que a China voltou a registar inflação em agosto, pela primeira vez em três meses, e que a procura de crédito no país aumentou, trazem esperanças de que a economia do gigante asiático possa estar a ganhar ritmo e o efeito foi visível em setores como o de Recursos Naturais. Notícias de que o Governo de Itália poderá reavaliar o imposto de 40% sobre os lucros extraordinários dos bancos que tinha anunciado em agosto animaram os bancos italianos e repercutiram-se no setor. Menos animado esteve o setor Tecnológico, arrastado pelas cotadas ligadas ao fabrico de semicondutores, contrariando mesmo o sentimento que o Nasdaq 100 vive do outro lado do Atlântico, onde é puxado pelos disparos da Tesla e da Qualcomm”, salienta o analista.

No mercado do petróleo, o texano WTI perde 0,21%, fixando o preço do barril nos 87,33 dólares e o Brent recua 0,08% para 90,55 dólares. Já o gás natural avança 0,27% para 2,612 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,41% face ao dólar, fixando-se nos 1,0744 dólares.