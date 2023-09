A Greenvolt liderou entre os ganhos, registando uma valorização de 1,53% para 5,990 euros.

13 Setembro 2023, 17h13

A bolsa de Lisboa fechou a negociação desta quarta-feira em terreno negativo, seguindo a tendência da generalidade das praças europeias.

A Mota-Engil foi a cotada que mais pressionou o principal índice português, desvalorizando 2,01% para 3,170 euros aquando do fecho da sessão.

Ainda no ‘vermelho’, os CTT encerraram a sessão a perder 1,03% para 3,35 euros, seguidos da Corticeira Amorim, com um recuo de 0,80% para 3,35 euros, e do BCP, que terminou o dia com perdas de 0,66% para 0,2553 euros.

Por outro lado, a Greenvolt liderou entre os ganhos, registando uma valorização de 1,53% para 5,990 euros. Também no sector energético, a EDP e a EDP Renováveis terminaram o dia a ganhar 0,24% para 4,096 euros e 0,22% para 16,27 euros, respetivamente, enquanto a Galp fechou a sessão a perder 0,80% para 13,70 euros.

Nas praças europeias, o alemão DAX recuou 0,41% para 15.651,80 pontos, o espanhol IBEX perdeu 0,37% para 9.420,38 pontos e o francês CAC desvalorizou 0,42% para 7.222,57 pontos no final da sessão.

“Os índices de ações europeus encerraram globalmente em baixa, na véspera da comunicação das decisões de política monetária do BCE, que serão reveladas amanhã. Depois da inflação na Zona Euro em agosto ter dado sinais de subida, o mercado atribuiu agora maior probabilidade de novo aumento da taxa de juro para o bloco, em 25 pontos base para os 4,5%, ainda que, em termos médios, os analistas continuem a estimar uma pausa, após nove subidas consecutivas. Esta é claramente uma condicionante para os investidores, numa altura em que a economia parece estar a arrefecer, como de resto foi divulgado hoje no Reino Unido, onde o PIB encolheu mais que o previsto em julho, registando a maior contração em sete meses”, explica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking.

O especialista acrescenta que a “revelação de que a produção industrial na Zona Euro contraiu acima do estimado pelos analistas em julho também não ajudou”.

No mercado petrolífero, o brent recua 0,07% para 92,00 dólares por barril e o crude perde 0,16% para 88,70 dólares.