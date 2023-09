As principais praças europeias conseguiram dar a volta a uma semana de perdas e terminar a última sessão da semana a registar ganhos.

8 Setembro 2023, 15h59

A bolsa de Lisboa termina a semana a negociar no ‘verde’, com um ganho de 1,08% para 6.130,01 pontos.

A liderar os ganhos está a Mota-Engil, que sobe 3,73% para 3,195 euros, seguida da Galp, que ganha 2,21% para 13,67 euros. Os CTT aumentam 1,96% para 3,38 euros, a Jeronimo Martins cresce 1,86% para 21,92 euros, a EDP avança 0,79% para 4,185 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,15% para 16,85 euros.

Em contraciclo, a Corticeira Amorim perde 0,59% para 10,04 euros, a NOS desce 0,51% para 3,49 euros e a Greenvolt derrapa 0,49% para 6,040 euros.

As principais praças europeias terminam o dia a registar ganhos, com o CAC40 a subir 0,62% para 7.240,77 pontos e o IBEX35 a aumentar 0,61% para 9.366,91 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as praças europeias oscilaram entre território positivo e negativo ao longo da sessão, mas acabaram por encerrar em alta, puxadas pela valorização que se vive em Wall Street. Ainda assim, de notar que os setores de Recursos Naturais e Tecnológico registaram perdas, o que continua a refletir preocupações dos investidores com os sinais de arrefecimento económico, ao mesmo tempo que a inflação persiste em níveis acima do desejado”.

“Deste ponto de vista a próxima semana trará indicações importantes, com projeções da OCDE e da Comissão Europeia, bem como decisões de política monetária do BCE, dia 14. Quem esteve em bom plano foi o PSI, ganhando mais de 1%”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI avança 0,86% , fixando o preço do barril nos 87,6 dólares e o Brent sobe 0,89% para 90,72 dólares. O gás natural aumenta 1,24% para 2,611 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,14% face ao dólar, fixando-se nos 1,0715 dólares.