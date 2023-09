As principais praças europeias terminaram a semana a negociar no terreno positivo, mas o principal índice de Lisboa terminou no ‘vermelho’, a registar perdas nas cotadas do sector energético.

15 Setembro 2023, 18h26

A bolsa de Lisboa termina a semana no ‘vermelho’, com uma perda de 0,38% para 6.203,91 pontos.

A Altri é a cotada que mais perde, com um tombo de 1,61% para 4,510 euros, seguida da Jerónimo Martins, que cai 1,55% para 21,54 euros. A Greenvolt perde 1,47% para 6,035 euros, a Corticeira Amorim desce 1,10% para 9,91 euros. A EDP derrapa 0,75% para 4,220 euros e a EDP Renováveis recua 0,63% para 16,67 euros.

Em contraciclo, a Galp sobe 1,05% para 14,01 euros, a Ibersol ganha 0,87% para 6,96 euros. A REN aumenta 0,20% para 2,505 euros, a Mota-Engil avança 0,16% para 3,205 euros e a Navigator valoriza 0,06% para 3,372 euros.

As principais praças europeias terminam a semana no ‘verde’, com o CAC a subir 0,96% para 7.378,82 pontos e o IBEX35 avança 0,01% para 9.549,70 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, salienta que ” as vendas a retalho e a produção industrial na China se expandiram mais que o previsto em agosto, o que conferiu ânimo a setores como o de Bens de Luxo e de Recursos Naturais e até ao Automóvel, que nos últimos dias enfrentou pressão das tensões entre a União Europeia e o gigante asiático, relacionadas com o mercado de EVs”.

No que diz respeito às tecnológicas, foram influenciadas negativamente pelo setor de semicondutores, “perante rumores de que a TSMC terá pedido a fornecedores para atrasarem as entregas”.

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 0,75%, fixando o preço do barril nos 90,78 dólares e o Brent avança 0,26% para 93,91 dólares. Já o gás natural perde 1,22% para 2,675 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,29% face ao dólar, fiando-se nos 1,0671 dólares.