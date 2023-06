A sessão foi positiva para a bolsa de Lisboa, que termina o dia a registar ganhos. Já as principais praças europeias encontram-se divididas, com o índice alemão e do Reino Unido a registarem ligeiras perdas.

26 Junho 2023, 17h24

A bolsa de Lisboa termina a sessão desta segunda feira no ‘verde’, com um ganho de 0,68% para 5.908,51 pontos.

A Ibersol é a cotada que regista um maior ganho, de 2,75% para 6,72 euros, seguindo-se a Mota-Engil que sobe 2,48% para 2,065 euros. A Altri aumenta 2,09% para 4,198 euros, o BCP avança 1,77% para 0,2127 euros e a Navigator valoriza 1,31% para 3,10 euros.

Em contraciclo, a Greenvolt perde 0,56% para 10,65 euros, seguindo-se a Semapa que desce 0,46% para 12,96 euros. A EDP Renováveis recua 0,27% para 18,68 euros e os CTT caem 0,15% para 3,40 euros.

As principais praças europeias terminaram o dia com um sentimento misto, com o alemão DAX a recuar 0,02% para 15.940,5 pontos e o Reino Unido a descer 0,11% para 7.453,91 pontos. Já o francês CAC40 avança 0,29% para 7.184,35 pontos e o espanhol IBEX35 sobe 0,10% para 9.275,33 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as principais praças europeias encerraram divididas entre os ganhos do PSI e as perdas do DAX, com o sentimento negativo do início de sessão a atenuar após a abertura de Wall Street, à medida que os investidores digeriram os receios vindos da Rússia”.

“No plano macroeconómico, na sessão de hoje, destacou-se o indicador de confiança na Alemanha, que revelou menor confiança empresarial e menores expetativas quanto às condições futuras, com a métrica a registar a leitura mais baixa do ano. Destaque ainda comentários da JPMorgan, que reiterou a sua perspetiva negativa para os principais índices europeus, projetando um abrandamento na atividade na Zona Euro”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI avança 0,09%, fixando o preço do barril nos 69,25 dólares e o Brent sobe 0,22% para 74,17 dólares. O gás natural ganha 0,35% para 2,853 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,26% face ao dólar, fixando-se nos 1,0917 dólares.