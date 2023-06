O dia termina dividido na Europa, com a bolsa portuguesa e britânica a registaram ganhos e os índices alemão, francês e espanhol a recuarem.

15 Junho 2023, 16h53

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quinta-feira a negociar no ‘verde’, com um ganho de 0,57% para 6.039,36 pontos.

A Jerónimo Martins é a cotada que lidera os ganhos da sessão, com uma subida de 2,34% para 25,32 euros, seguindo-se a Sonae, que ganha 1,74% para 0,9380 euros. A Greenvolt avança 1,51% para 6,71 euros, a Mota-Engil valoriza 1% para 2,030 euros e a EDP aumenta 0,59% para 4,64 euros.

Em contraciclo, a EDP Renováveis perde 0,67% para 19,30euros, a REN desce 0,40% para 2,520 euros e o BCP derrapa 0,32% para 0,2163 euros.

Hoje o Banco Central Europeu (BCE) anunciou que vai aumentar as taxas de juro em 25 pontos base, um aumento que segundo Christine Lagarde reflete a avaliação do conselho do BCE sobre a “previsão para a inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força de transmissão da política monetária”.

As principais praças europeias terminam o dia em terreno misto, com o índice alemão DAX a recuar 0,17% para 16.295,5 pontos, o francês CAC40 perde 0,51% para 7.290,91 pontos, o espanhol IBEX35 desce 0,04% para 9.428,72 pontos. O Reino Unido regista um avanço de 0,34% para 7.628,95 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as bolsas europeias encerraram divididas entre os ganhos ibéricos e britânicos e as ligeiras perdas alemãs, no dia em que o BCE voltou a subir a taxa de juro diretora da Zona Euro, em 25 pontos base, para os 4%, tal como o mercado estava a aguardar”.

“A presidente Christine Lagarde referiu ser altamente provável um aumento de taxas também na próxima reunião de julho, tendo elevado as projeções de inflação e reduzido as de crescimento económico. Esta agressividade tinha sido já ontem registada no discurso da Fed para os EUA, sendo que, a avaliar pela reação de hoje em Wall Street, onde os principais índices valorizam à hora de fecho das praças do velho continente, os investidores estão a assimilar com naturalidade esta resposta dos bancos centrais no combate à inflação”, salienta o analista.

No mercado do petróleo, o texano WTI sobe 2,93%, fixando o preço do barril nos 70,25 dólares e o Brent ganha 2,76% para 75,23 dólares. O gás natural aumenta 8,54% para 2,543 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,90% face ao dólar, fixando-se nos 1,0934 dólares.