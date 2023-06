A bolsa de Lisboa termina o dia em terreno negativo, seguindo a tendência registada nas principais bolsas europeias.

22 Junho 2023, 17h05

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, com uma perda de 0,92% para 5.946,18 pontos.

O BCP cai 2,61% para 0,2167 euros, seguindo-se a Galp com uma descida de 1,56% para 10,73 euros. A Corticeira Amorim perde 1,23% para 9,66 euros, a Semapa recua 1,20% para 13,12 euros, a EDP derrapa 1,01% para 4,53 euros e a EDP Renováveis desvaloriza 0,47% para 19,11 euros.

Em contraciclo, os CTT ganham 0,44% para 3,42 euros, seguindo-se a Greenvolt, que sobe 0,31% para 10,73 euros. A Ibersol avança 0,30% para 6,64 euros e a Sonae valoriza 0,05% para 0,9115 euros.

As principais praças europeias terminam o dia a registar perdas, com o alemão DAX a recuar 0,23% para 16.124,5 pontos, o francês CAC40 perde 0,79% para 7.203,28 pontos, o espanhol IBEX 35 cai 0,78% para 9.363,22 e o Reino Unido perde 0,74% para 7.503,25 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “foi mais uma sessão de correção para as bolsas europeias, com a generalidade dos índices a corrigir pelo quarto dia consecutivo. É verdade que a maior agressividade no movimento de subida de juro do Banco de Inglaterra, que elevou a taxa diretora em 50 pontos base para os 5%, pode ter condicionado, tal como as palavras do presidente da Fed a referirem, uma vez mais, que o banco central norte-americano deveria proceder a mais duas subidas na taxa de referência este ano”.

” No entanto, há uma possibilidade de estarmos perante um movimento de uma mera correção técnica, depois de, a exemplo, o índice DAX ter renovado novos máximos históricos. As próximas sessões serão por isso muito relevantes para a determinação da tendência para os próximos meses”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI perde 4,18%, fixando o preço do barril nos 69,33 dólares e o Brent recua 3,97% para 74,07 dólares. O gás natural desce 2% para 2,545 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,25% face ao dólar, fixando-se nos 1,0955 dólares.