PSI tomba com CTT e Galp a caírem mais de 5%. Yields altas aumentam volatilidade

O PSI fechou a cair 2,43% para 5.675,13 pontos com o rombo das ações dos CTT, da Galp, da EDP Renováveis, da GreenVolt e do BCP:

Os CTT caíram 5,31% para 3,83 euros; a Gal recuou 5,27% para 10,25 euros; a EDP Renováveis fechou a cair 5,02% para 20,07 euros; a GreenVolta caiu 4,60% para 6,43 euros e o BCP perdeu 6,43 para 0,1405 euros.

Outras quedas expressivas são a as ações da EDP (-2,71% para 4,34 euros); a Mota-Engil (-2,62% para 1,262 euros e a Jerónimo Martins (-2,39% para 19,20 euros).

Nem um único título fechou no verde.

“A bolsa portuguesa volta a testar os mínimos deste ano”, salienta o analista da XTB, Henrique Tomé.

Entretanto, no mercado de dívida, as yields a 10 anos da dívida soberana portuguesa continuam a subir, depois de na semana passada as yields terem subido mais de 10%, acabando por refletir o sentimento negativo presente no mercado e o clima de risk-off por parte dos investidores. realça o analista da XTB

Na Europa o dia que marca o fim da segunda guerra mundial com a vitória da Rússia sobre a Alemanha do Hitler, foi negro para as bolsas.

Os índices das bolsas europeias caíram no geral mais de 2%.

Os mercados europeus mantêm assim o sentimento negativo da última semana, com perdas substanciais nos principais índices e um aumento de volatilidade.

Uma análise do analista de mercados do Millennium BCP destacou hoje que “os receios de que a elevada inflação possa levar a movimentos mais agressivos de subida de taxas de juro pelos bancos centrais revela-se na subida das yields. Isto numa altura em que se multiplicam os cortes do Outlook económico”.

Por exemplo, as taxas de juro soberanas de obrigações alemãs a 10 anos atingem os 1,09%. Os juros portugueses estão nos 2,24% (-1,51 pontos base). Espanha com juros a recuarem 2,12 pontos base para 2,21% e Itália com juros a subirem 1,41 pontos base para uma yield de 3,15%.

“As perdas foram generalizadas a todos os setores do Stoxx 600, com destaque dos mais cíclicos. “O setor de Recursos Naturais é o que mais desvaloriza, com uma queda próxima dos 4%, penalizado pela descida generalizada nos preços das matérias-primas. O de Viagens e Lazer e o Tecnológico mostram igualmente quedas expressivas”, escreveu o analista da MTrader.

Esta foi uma segunda-feira de sell-off em ambos os lados do Atlântico, destaca Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP.

O EuroStoxx 50 caiu 2,82% para 3.526,9 pontos e o Stoxx 600 recuou 2,76%. Nas bolsas os movimento foi semelhante o FTSE 100 caiu 2,32% para 7.216,6 pontos; o CAC 40 perdeu 2,75% para 6.086 pontos; o DAX desceu 2,15% para 13.380,7 pontos; o FTSE MIB perdeu 2,74% para 22.832,6 pontos; e o IBEX fechou a cair 2,20% para 8.139,2 pontos.

As bolsas que mais caíram foram a Dinamarca (-4,42%); a Áustria; a Holanda e a Noruega.

“A sessão foi bastante negativa para os mercados de ações europeus, num sell-off que se sente também nas congéneres de Wall Street. Preocupações com o desempenho económico, inflação e constrangimentos nas cadeias de fornecimento estão a afetar o desempenho do mercado acionista, pressões que em simultâneo se sentem também no obrigacionista”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP.

“As quedas atravessam a generalidade dos setores e os cíclicos acabam por ser os mais castigados. Os preços do petróleo recuam cerca de 5% e o efeito fez-se sentir no setor Energético”, lê-se na análise de fecho da MTrader.

O Brent, referência na Europa, cai 4,53% para 107,30 euros o barril e o crude West Texas nos EUA recua 4,68% para 104,6 pontos.

Os Estados-membros da União Europeia não conseguiram chegar este domingo a acordo para proibir as importações de petróleo da Rússia, devido à guerra na Ucrânia, perante a dependência energética de alguns países.

Os embaixadores dos países da UE estiveram reunidos durante aproximadamente uma hora e meia, mas não conseguiram alcançar um acordo, mantendo-se o embargo petrolífero como o principal entrave ao sexto pacote de sanções contra o Kremelin, segundo fontes diplomáticas, citadas pela agência EFE.

Em causa está, sobretudo, a dependência de alguns países face à importação de petróleo da Rússia. Em particular, Budapeste, Bratislava e Praga querem assegurar um abastecimento suficiente para quando deixarem de importar crude russo, do qual são dependentes.

Países como a Hungria, a Eslováquia ou a República Checa pedem que o período de transição para se livrarem deste combustível seja mais longo, apesar de Bruxelas ter levantado uma exceção para Budapeste e Bratislava.

Embora não tenha sido incluída originalmente no acordo, Praga também pediu publicamente um adiamento de dois ou até três anos para se desvincular do petróleo russo.

Na próxima semana, a UE vai continuar com os contactos “a todos os níveis” para chegar “o mais rápido possível” a um acordo, adiantaram as mesmas fontes.

O executivo comunitário quer proibir as importações de petróleo Russo para a União Europeia por seis meses, após a entrada em vigor das sanções. No caso do petróleo refinado, a suspensão decorre durante oito meses.

As sanções também vetariam todos os possíveis serviços de assistência técnica, direta ou indireta e todo o serviço de intermediação, incluindo a financeira e os seguros, que estejam relacionados com a proibição ao petróleo russo.

Além disso, para evitar que os petroleiros russos se possam esquivar das sanções, o texto pede a proibição do transporte de petróleo russo em todas as suas formas, incluindo transferências de carga “navio a navio” de embarcações russas para outras de outros países.

Na frente financeira, Bruxelas propõe adicionar o Sberbank, o maior banco russo, à lista de instituições bancárias russas excluídas do sistema de transações internacionais Swift, assim como o Banco Agrícola da Rússia, 100% do Estado, e o Banco de Crédito de Moscovo.

A presidente do BCE disse que “a indexação dos salários à inflação não é desejável nem pretendida”. As palavras são de Christine Lagarde numa mensagem dirigida na passada quinta-feira aos trabalhadores do banco central, um dia após uma reunião de diálogo social e citada hoje pela AFP.

A inflação na zona euro, estimulada pelos preços da energia num contexto de guerra na Ucrânia e de escassez de alguns bens, atingiu uma taxa recorde de 7,5% em abril, segundo o Eurostat, muito acima do valor de 2% defendido pelo BCE.

O euro aprecia 0,37% para 1,0590 dólares.