PSP e Airbnb dão cinco dicas na luta contra a criminalidade online

A Polícia de Segurança Pública e a Airbnb estabeleceram uma parceria na procura de sensibilizar para o problema das burlas e aconselham os hóspedes sobre o que devem ter em atenção no momento de fazer uma reserva para as férias, de acordo com um comunicado de hoje da revista “Tinkle”.

As tentativas de burla relacionadas com as férias estão entre as fraudes mais comuns, revelaram estudos realizados em Espanha e no Reino Unido. O verão é uma altura propícia a esta prática, visto que muitas pessoas vão de férias e arrendam casa em plataformas como a Airbnb.

O mesmo comunicado cita uma sondagem em que três em cada quatro inquiridos referem que as burlas são cada vez mais convincentes, enquanto 25% da Geração Z e um terço dos Millenials referiram já ter sido burlados pelo menos uma vez.

“Desde websites aparentemente genuínos a ofertas ‘demasiado boas para serem verdadeiras’, os criminosos usam uma variedade de métodos para enganar as pessoas e fazer com que elas entreguem o seu dinheiro e informação”, refere a PSP, lembrando que “quem acreditar ter sido vítima de uma burla, não deve hesitar em denunciá-lo numa esquadra da PSP.”

Posto isto, a PSP e a Airbnb juntaram-se e têm cinco dicas para os turistas que queiram fazer uma reserva.