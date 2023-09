PTP acusa PSD de comprar votos em troca de empregos na administração pública

O PTP acusou o PSD de usar a administração pública para “comprar e fidelizar” as pessoas ao PSD, sublinhando que “não há separação” entre Governo e a Função Pública, e que “quem não é do PSD dificilmente consegue emprego no sector público”.

13 Setembro 2023, 09h26