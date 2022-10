Teve início no sábado, na FIL, no Pavilhão 1 do Parque das Nações, a feira ‘Vinhos e Sabores, prolongando-se até à próxima segunda-feira, dia exclusivo para profissionais.

Além de milhares de vinhos em prova, provavelmente um recorde depois dos constrangimentos provocados nos últimos dois anos pela pandemia da Covid-19, este evento inclui diversas provas especiais comentadas e uma nova aposta na gastronomia com showcookings a cargo de três chefs portugueses: José Júlio Vintém (Tombalobos, Portalegre), Hélio Gonçalves (Sublime, Comporta), e Vítor Adão (Plano, Lisboa).

