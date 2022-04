“Putin disse que conseguia conquistar Kiev em duas semanas”: Durão Barroso revela diálogo com líder russo

A propósito da invasão russa da Ucrânia, Durão Barroso revelou alguns dos diálogos que manteve com Vladimir Putin, durante o tempo que liderou a Comissão Europeia entre 2004 e 2014.

“Na altura da Crimeia, confrontei-o com esse facto [invasão russa], ao que ele muito cinicamente me respondeu: ‘se fossem as Forças Armadas russas, poderia tomar Kiev em duas semanas’, isto em 2014. Putin nunca aceitou emocionalmente e psicologicamente a existência de uma Ucrânia independente”, revelou o antigo primeiro-ministro em entrevista à “RTP”.

Recorde-se que o exército russo lançou a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, mas passado mais de um mês a capital continua salvaguarda das forças do Kremlin.

“Tivemos imensas discussões, e das discussões mais difíceis que tive com Putin era por recusar-se a aceitar a parte legal da UE sobre o mercado interno de energia, que obrigava a concorrência na energia e ele não queria”, disse o antigo presidente da CE.

Numa dessas situações, “telefonou-me a dizer que queria dar um aviso prévio de que amanhã no dia seguinte, 1 de janeiro, deixaria de haver abastecimento de gás para a Europa: ‘não é nada contra vocês, não é nada contra a UE; mas os ucranianos continuam nos a roubar o gás, não pagam o gás”, revelou o ex-primeiro-ministro.

Apesar de isto ter tido lugar em 2008, Durão Barroso deixou críticas aos países da UE que ainda continuam a estar dependentes do gás russo. “Mas é muito estranho que acontecendo isto em 2008, estando em 20022 muitos países da UE, incluindo a Alemanha, tão dependentes do gás da Rússia”.

Durão Barroso considera mesmo que a invasão russa da Ucrânia marca um antes e um depois nas relações diplomáticas e comerciais entre países a nível mundial: “Se amanhã houvessem pazes entre a Rússia e a Ucrânia voltaria tudo ao que era antes? Não acredito”.