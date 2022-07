Putin diz que se está a criar uma nova ordem mundial “mais justa”

“O Ocidente não pode pode oferecer ao mundo o seu modelo de futuro. A nível local e global, estão a construir-se os alicerces e os princípios de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura, uma alternativa ao existente”, disse num fórum em Moscovo o Presidente russo, que ordenou em fevereiro passado a invasão da Ucrânia, provocando um conflito em que morreram pelo menos 5.000 civis e que levou mais de 12 milhões de pessoas a fugir do país.

Esta nova ordem mundial, definiu Putin, é suficiente para substituir um mundo unipolar, que “pela sua natureza trava o desenvolvimento da civilização”.

Argumentou que as elites do mundo ocidental “têm pânico” de que outros centros de desenvolvimento mundial apresentem a sua visão do futuro.

“Não interessa o quanto se esforcem as elites ocidentais e as chamadas supranacionais para manter a ordem existente. Aproxima-se uma nova era, uma nova etapa na história mundial. Só os Estados verdadeiramente soberanos podem garantir uma dinâmica de alto crescimento”, sublinhou.