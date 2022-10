Putin pede que seja formada comissão governamental para investigar incidente na ponte da Crimeia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, instruiu o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, a formar uma comissão governamental que investigue o incidente que colocou em chamas a ponte que faz a ligação entre a Rússia continental e a Crimeia e a eliminar os factores que provocaram este incidente “o mais rápido possível”, de acordo com o sítio oficial do Kremlin.

Desta comissão farão parte os responsáveis pela região de Krasnodar e da República da Crimeia e de representantes da Guarda Nacional, do Serviço de Segurança da Federação Russa e do Ministério do Interior.

Para o local do incidente na ponte da Crimeia, refere o Kremlin, já se deslocaram o ministro dos Transportes, Vitaly Savelyev, e o ministro com o pelouro da área das Emergências, Alexander Kurenkov.

Vladimir Putin reuniu-se com o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, Marat Khusnullin, o ministro com o pelouro das Emergências, Alexander Kurenkov, e o ministro dos Transportes, Vitaly Savelyev, e ainda com os responsáveis pelos serviços de segurança da Rússia, face ao sucedido na ponte que liga a Rússia à Crimeia.