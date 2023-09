Numa declaração que está a gerar grande polémica, o presidente do Brasil, que se encontra na Índia em plena reunião do G20, garantiu total segurança ao líder russo caso Putin visite o país. “Tentar prender Vladimir Putin no Brasil seria um desrespeito ao país”, realçou.

10 Setembro 2023, 14h54

Lula da Silva garantiu em entrevista ao canal indiano “Firstpost” que Vladimir Putin não será preso no Brasil se visitar o país a convite da presidência brasileira no âmbito da presidência do G20, papel que o Brasil vai assumir a partir de dezembro.

Numa declaração que está a gerar grande polémica, o presidente do Brasil que se encontra na Índia em plena reunião do G20, garantiu total segurança ao líder russo caso Putin visite o país. Recorde-se que Vladimir Putin decidiu não ir à Índia à reunião do G20 apesar da Rússia fazer parte deste grupo.

“Ninguém vai desrespeitar o Brasil porque tentar prender Vladimir Putin no Brasil seria um desrespeito ao país. É preciso que essa seja levado muito a sério. Putin pode ir tranquilamente ao Brasil. Eu posso dizer-lhe, se eu for presidente do Brasil e ele for ao Brasil, não há por que ser preso”, realçou Lula da Silva.

Recorde-se que a 18 de março, Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de detenção contra Putin por crimes de guerra, pelo seu alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia. Num comunicado, o TPI acusa Putin de ser “alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e transferência ilegal de população (crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa”.

O Brasil é signatário do Estatuto de Roma de 1998, o tratado internacional que levou à criação do TPI em 2002, pelo que, teoricamente, deveria deter o Presidente russo se este entrasse no território brasileiro.

Lula lembrou que os líderes dos BRICS, bloco de países emergentes que inclui Brasil e Rússia, se vão reunir em território russo antes da próxima cimeira do G20.

“Todos vão à cimeira dos BRICS, por isso, espero que venham à cimeira do G20 no Brasil. No Brasil, eles vão sentir um clima de paz”, afirmou Lula.

“Gostamos de cuidar das pessoas. Por isso, acho que o Putin pode facilmente vir ao Brasil”, acrescentou.

O G20 reúne Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Turquia, Reino Unido e União Europeia.

A União Africana foi admitida no grupo no sábado.