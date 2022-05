Putin preparado para uma longa guerra na Ucrânia, dizem secretas americanas

Vladimir Putin está preparado para uma longa guerra na Ucrânia. Nem mesmo uma vitória russa no leste do país pode colocar fim ao conflito, segundo uma análise dos serviços de inteligência norte-americanos, revela hoje a “BBC”.

O relatório é divulgado no dia em que o presidente ucraniano anunciou que forças ucranianas reconquistaram várias aldeias a norte da cidade de Kharkiv, a segunda maior do país e localizada no leste do país.

Perante a resistência ucraniana, Moscovo está agora focado na região leste do país e no Donbass.

“Putin tem objetivos além do Donbass, mas há uma disparidade entre as suas ambições e as capacidades militares da Rússia”, disse na terça-feira Avril Haines, responsável máxima da inteligência norte-americana, no Senado.

Putin deverá estar à espera que o apoio norte-americano e europeu à Ucrânia comece a diminuir à medida que a inflação, falta de bens alimentares e subida dos preços da energia pioram.

A responsável também apontou que Putin pode “tomar medidas mais drásticas” se a guerra continuar. Sobre o uso de armas nucleares, estas só serão empregues pelo Kremlin se houver uma “ameaça existencial” à Rússia.

Já o diretor da Agência de Inteligência Defensiva apontou que as forças ucranianas e a russas estão “empatadas”.

Apesar das forças ucranianas terem conquistado quatro aldeias, Volodymyr Zelensky disse que os ucranianos “não devem criar uma atmosfera de pressão moral excessiva, onde esperam vitórias diárias e semanais”.