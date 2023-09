Putin rejeita isolamento internacional e prevê futuro “autossuficiente”

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, rejeitou hoje um cenário de isolamento internacional do país, prometendo à população um futuro “autossuficiente”, em pleno período de contraofensiva ucraniana que tenta recuperar posições no leste e sul do país.

12 Setembro 2023, 17h18