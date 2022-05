Putin vai declarar (oficialmente) guerra à Ucrânia a 9 de maio

De acordo com as estimativas da seguradora de crédito, o crescimento económico da zona euro vai situar-se nos 2,9% em 2022, antecipando o corte de um ponto percentual no PIB devido à invasão russa da Ucrânia. Na Alemanha e em Itália, o PIB será mais afetado do que em França, Espanha ou nos Países Baixos.