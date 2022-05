Qantas anuncia voo direto entre Sydney e Londres, o voo comercial mais longo do mundo

A companhia aérea australiana Qantas anunciou que, até ao final de 2025, planeia oferecer ligações diretas entre Sydney e Melbourne para Nova Iorque e Londres, no âmbito do seu ambicioso ‘Project Sunrise’. A ligação Sydney-Londres será de 20 horas, tornando-se no voo comercial mais longo do mundo.

O anúncio surge aquando da aquisição, por parte da Qantas, de 12 aviões A350-1000 à fabricante europeia de aviões Airbus. A companha aérea diz que estes aviões são 25% mais eficientes em termos de poupança de combustível em comparação aos outros aviões da companhia, tornando-os capazes de voar entre a Austrália e “qualquer cidade” do mundo sem interrupções.

Estes novos aviões têm capacidade para 238 passageiros, e estão equipados com “zonas de bem-estar” para passageiros que queiram mover-se pela cabine ao longo das 20 horas de voo, bem como de “assentos premium”. A referir que a Quantas ainda não anunciou o preço destes voos.

O ‘Project Sunrise’ constitui “a derradeira solução para a tirania da distância”, afirmou o CEO da Qantas, Alan Joyce, acrescentando que as cabines dos novos aviões A350 estão a ser pensadas com especial atenção ao conforto “em todas as classes”, uma prioridade num voo desta duração. Este projeto já estava a ser planeado desde há alguns anos, mas foi atrasado pela pandemia.

A Qantas também encomendou outros 40 aviões à Airbus, nos modelos A321XLRs e A220-300s, destinados a operações domésticas, um investimento que está na casa dos mil milhões de euros.