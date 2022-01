Quadro raro de Botticelli foi vendido por 45 milhões de dólares em leilão

Uma rara pintura de Botticelli, denominada “Niccolò di Tommaso” (“O Homem das Dores” em português), que representa Jesus Cristo foi esta quinta-feira vendida em leilão por mais de 45 milhões de dólares (cerca de 40,3 milhões de euros) na Sotheby’s em Nova York, adiantou a “Agence France-Presse”.

Esta venda acontece um ano depois de se ter batido o recorde de 92,2 milhões de dólares (quase 82, 7 milhões de euros) por outra obra do renascentista italiano, “Portrait of a Young Man Holding a Roundel” (“Retrato de um jovem a segurar um rondel” em português).

Após uma batalha de sete minutos entre três compradores por telefone, a pintura “O Homem das Dores” foi vendida por 39,3 milhões de dólares (cerca de 35,2 milhões de euros), mais taxas e comissões, por um total de 45,41 milhões de dólares (quase 40, 67 milhões de euros). Assim, ficou acima da estimativa da Sotheby’s de 40 milhões de dólares (perto de 35,9 milhões de euros).

“O Homem das Dores” é um retrato de Jesus em fundo preto: com olhar fixo, uma coroa de espinhos na cabeça, cercado de anjos e com as mãos laceradas e amarradas por cordas. Os especialistas de arte dizem que a pintura remonta ao início do século XVI, no final da vida de Botticelli (1445-1510).

A maior parte dos seus quadros, como a “Alegoria da Primavera” ou o “Nascimento de Vénus”, estão expostas na galeria Uffizi, em Florença, o que torna as peças que circulam em coleções particulares muito raras.

A “AFP” destaca que as casas de leilões beneficiaram de um mercado de arte dinâmico o ano passado, após a pandemia limitar a oferta em 2020. A Sotheby atingiu o maior número de vendas da sua história – 7,3 mil milhões de dólares (mais de 6,5 mil milhões de euros) – em 2021.

O leilão de quinta-feira, dedicada aos Velhos Mestres, foi realizada de manhã, pessoalmente e online, para permitir a participação de compradores europeus e asiáticos. Esta pintura de Botticelli fez uma tour mundial antes de ser exibida em Nova York e a Sotheby’s criou uma capela virtual para exibir a obra-prima.