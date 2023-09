Hugo Pinheiro é sócio fundador da credível.pt que, entre outros serviços que presta, tem também o da intermediação de crédito. Nesta entrevista, este especialista partilha algumas das suas posições relativamente ao mercado imobiliário e ao panorama atual do acesso ao crédito à habitação.

15 Setembro 2023, 09h00

Hugo Pinheiro é o convidado especial deste podcast que resulta da parceria entre o JE e o Grupo Reorganiza. É sócio fundador da credível.pt que, entre outros serviços que presta, tem também o da intermediação de crédito.

Aceitou o convite, e partilha algumas das suas posições relativamente ao mercado imobiliário e ao panorama atual do acesso ao crédito à habitação, com insights muito relevantes que nos fazem pensar e ponderar no momento de investir e tomar decisões de recorrer a financiamento bancário para comprar uma casa.

Este programa faz parte de um conjunto de conversas do JE em parceria com o Grupo Reorganiza, com o objetivo de ajudar a esclarecer algumas dúvidas no setor imobiliário, assim como ajudar nas diversas decisões de investimento.

A Reorganiza nasceu com o propósito de promover a liberdade financeira de todas as pessoas e famílias, através de formação e informação e de um acompanhamento prático e independente que potencie as competências e finanças pessoais dos seus clientes. Dispõe de uma equipa de consultores financeiros especializados nas áreas de intermediação de crédito, mediação de seguros e coaching financeiro.