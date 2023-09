A EY lançou a edição de 2023 do EY Attractiveness Survey Portugal, que analisa as tendências recentes do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Portugal, um estudo que se realiza este há mais de 15 anos e o fornece uma ferramenta importante pois para analisar qual estratégia que Portugal deve adoptar para continuar no radar dos investidores estrangeiros.

Em 2010, por exemplo, a maioria dos investidores considerava que as medidas prioritárias para melhorar a atratividade de Portugal passavam por renovar os sistemas de educação e formação (30%), promover a inovação (30%) e melhorar o sistema judicial (26%). Em 2023, um dos fatores de maior atratividade é a qualidade dos recursos humanos e a formação dos mesmos, um país com capacidade tecnológica e de infraestruturas e com um favorável clima social e político.

Também em 2010, os sectores da construção e da indústria transformadora eram os líderes do investimento e em 2023 os setores de software e IT services foram líderes em projetos de IDE em Portugal, confirmando a atratividade do país na economia digital.

Mais do que olhar para a história (até porque é importante não repetirmos erros do passado) temos de saber olhar para o futuro. Uma das maiores razões para as organizações falharem é porque apostam no que é atual e não apostam no que pode ser o seu negócio.

As agendas da inovação, da sustentabilidade, da diversidade e da inteligência artificial vieram para ficar e há que saber trabalhar nas mesmas. As empresas devem adaptar os seus negócios a uma estratégia que as englobe como um todo e não as devem trabalhar separadamente. E Portugal deve ter esta estratégia para o futuro. Obviamente que a “espuma do dia” não vai desparecer (as questões fiscais, sociais, as instabilidades, a inflação, etc) mas ao mesmo tempo deve saber trabalhar estas agendas para continuar a ser atrativo para captar um maior e melhor investimento estrangeiro.

Isso lembra-nos que, em um mundo de mudanças incessantes, a dinâmica das organizações e países deve evoluir continuamente para se adaptar a novos cenários. É imperativo que empresas e nações se reinventem e se ajustem a esses contextos em constante mutação.

A busca constante por novos modelos de negócios que se encaixem nas novas realidades competitivas e nas complexas configurações econômicas e cadeias industriais globais torna-se crucial para o crescimento sustentável. Quando uma empresa ou uma nação perde essa capacidade de adaptação, corre o risco de estagnar. Portanto, é crítico que ambos possuam não apenas a capacidade de vislumbrar o futuro, mas também a competência para efetivamente executar essa visão.