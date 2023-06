A maioria das operadoras de telecomunicações oferece pacotes só de Internet, mas será que compensa? Saiba qual é a melhor opção para o seu caso.

29 Junho 2023, 15h38

Hoje em dia, é impensável viver num mundo sem Internet. As operadoras oferecem pacotes de telecomunicações cada vez mais completos. Apesar de existirem, as ofertas de Internet sem pacote são reduzidas. No entanto, ainda há quem procure a possibilidade de contratar só Internet. Neste artigo do ComparaJá, damos-lhe a conhecer quais as operadoras que oferecem este serviço e em que condições.

Por norma, contratar um pacote de telecomunicações sai mais barato em relação a contratar apenas Internet sem pacote. Mas cada situação é única. É importante que faça a comparação e perceba qual das soluções poderá ser mais vantajosa para si.

Internet sem pacote: qual a oferta do mercado?

Fizemos uma análise ao mercado e às ofertas das várias operadoras de telecomunicações. Aí, chegámos à conclusão de que a Vodafone é a única que disponibiliza Internet fixa apenas quando agregada a um ou mais serviços, e não oferece só Internet.

Soluções de Internet sem pacote da MEO

A MEO disponibiliza três tarifários de fibra que incluem apenas Internet fixa. A oferta desta operadora vai de 30 Mbps a 1 Gbp de download, com valores entre os 24,99 euros e os 39,99 euros. Todas estas alternativas pressupõem a fidelização de 24 meses, estando os custos de instalação e ativação associados a estes pacotes da MEO a cargo da operadora de telecomunicações. Para ter períodos de fidelização mais curtos, ou não os ter de todo, terá de contratar um pacote de internet e televisão.

Soluções de Internet sem pacote da NOS

De forma muito semelhante, ao dia de hoje a NOS oferece três tarifários de Internet sem pacote com fidelização de 24 meses, com preços e velocidades iguais à oferta da MEO.

A operadora disponibiliza também soluções de Internet sem pacote com outros períodos de fidelização e ainda sem fidelização, com custos mais elevados para o cliente. Por exemplo, para não ter período de fidelização no pacote menos rápido (30 Mbps), terá de despender mensalmente 32,49 euros, somando ainda custos de ativação do serviço no valor de 370€. Caso escolha o mesmo pacote, mas com um período de fidelização de 12 meses, mantém-se o mesmo valor de mensalidade (32,49 euros) mas o valor de ativação desce para os 50 euros.

Soluções de Internet sem pacote da NOWO

Já a NOWO oferece a possibilidade de contratar apenas Internet a partir de 20 euros, para uma velocidade de 120 Mbps. Atenção que esta operadora ainda não tem a opção de fibra ótica em todo o país. Será necessário portanto verificar se consegue aceder ao produto que procura na sua casa, antes de tomar uma decisão.

A NOWO tem duas opções de fornecimento de internet: a fibra ótica e a fibra híbrida. A primeira alternativa tem várias velocidades, entre 120 Mbps e 1 Gbps. Já a opção de fibra híbrida da NOWO tem apenas uma velocidade, de 250 Mbps a 22,50 euros/mês.

Qualquer solução de Internet sem pacote que escolha nesta operadora de telecomunicações pressupõe pagamento através de débito direto. Inclui também a fatura eletrónica e um período de fidelização de 24 meses.

Soluções de Internet sem pacote da WOO

A WOO funciona exclusivamente através de uma aplicação móvel. Em relação a pacotes só de Internet, a WOO tem duas opções, ambas com período de fidelização de 24 meses, entre 100 Mbps e 1 Gbps, a 27 euros e a 37 euros por mês respetivamente.

A fidelização de 24 meses garante ao consumidor a instalação gratuita, que teria de outra forma o valor de 100€. Caso esteja a considerar um tempo de fidelização mais curto ou não pretenda de todo estar sujeito a uma fidelização, os valores de mensalidade aumentam 5 euros e adiciona-se também o valor de instalação e ativação do serviço.

Estão a surgir opções inovadoras no país

Para além das principais operadoras, existem novas empresas de telecomunicações no mercado. Estas estão a especializar-se em pacotes que as grandes empresas de telecomunicações já não preferem, como produtos só de Internet. Exemplos disso são a LIGAT, que iniciou a sua operação na zona de Mafra e se encontra circunscrita à zona oeste, e a Lazer Telecom, que opera no Algarve.

Também se verifica uma crescente oferta de Internet por Satélite, que promete fazer a internet chegar a todo o território nacional. Esta solução proporciona um serviço de alta velocidade em todo o tipo de terreno, mas os custos podem ser mais avultados que as outras soluções. Um exemplo é a operadora Eurona, que oferece tarifários a partir dos 40 euros/mês, para uma velocidade de 50Mb. De salientar que, se não for contratada com fidelização de 24 meses, esta solução tem custos bastante elevados, ao somar logo à partida preços de ativação (120 euros), de instalação (165 euros) e dos equipamentos (480 euros).

Afinal o que compensa mais?

“Cada cliente terá de verificar quais são as suas prioridades no acesso à Internet: Se pretende um acesso de internet fixa com uma maior largura de banda, ou se, por outro lado, dispensa a velocidade de Internet e pretende um serviço móvel que possa levar consigo para qualquer lado”, reforça Jorge Rebelo, responsável da equipa de Telecomunicações do ComparaJá.pt.

A área geográfica e a cobertura também são pontos a ter em conta porque “existem várias opções tradicionais e outras mais inovadoras para contratar pacotes só de Internet, como o serviço de Internet através de satélite para zonas onde não existe cobertura de fibra ou rede móvel”. Ainda assim, tenha em atenção que em algumas zonas do país existem também operadoras locais com acessos de fibra, que podem ser uma opção.

“A sua escolha deve ser feita de forma informada, comparando as operadoras/cobertura e percebendo quais as ofertas e descontos de cada uma, mas também quais os custos associados e se as características dos serviços vão ao encontro das suas necessidades”, conclui o responsável.

Ainda assim, se considera que contratar Internet sem pacote não é viável para si, para além dos pacotes 2P e 3P ainda existem outras opções das operadoras, assim como pacotes 4P. Se valoriza vários serviços de telecomunicações, provavelmente também lhe sairá mais barato contratualizar um pacote mais completo. Uma tomada de decisão acertada permite-lhe poupar – e muito – na sua fatura de telecomunicações.