Desde esta semana os educadores em Portugal conseguem analisar quanto tempo os adolescentes passam na aplicação de conversas do Facebook, receber atualizações se houver mudanças nos contactos, bem como qualquer alteração nas definições de privacidade e de segurança. Porém, nunca podem ler as mensagens.

2 Setembro 2023, 19h20

A Meta, que detém a rede social Facebook, lançou esta semana em Portugal uma funcionalidade de supervisão parental da aplicação de conversação Messenger para apoiar os pais dos adolescentes na gestão do tempo que passam online. Desde quinta-feira, é possível as famílias saibam com que núcleo de amigos contactam sem lerem as suas mensagens.

Assim, os pais podem analisar quanto tempo os filhos passam no Messenger; receber atualizações se houver alterações nos contactos do Messenger, bem como qualquer alteração nas definições de privacidade e de segurança e analisar quem lhes pode enviar uma mensagem (os amigos, os amigos de amigos, ou até ninguém) e saber caso o(a) jovem altere esta definição.

No caso de o(a) filho(a) denunciar alguém, o(a) tutor(a) pode receber, de imediato, uma notificação (se houver partilha prévia dessa informação) e saber também quem pode ver as Stories (vídeos) e ser alertado(a) se existirem mudanças nestas definições. “É importante reforçar que estas ferramentas não permitem quem os pais leiam as mensagens dos filhos”, ressalva a empresa norte-americana.

A funcionalidade de supervisão parental do Messenger foi publicamente anunciada pela Meta há cerca dois meses, tendo ficado disponível em países com os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido. No próximo ano, serão adicionados mais recursos de forma a que os educadores façam a gestão do “tempo dos filhos adolescentes da melhor forma, ao mesmo tempo que mantêm a sua privacidade”.

“Esta atualização baseia-se nas ferramentas existentes de Supervisão Parental no Instagram e faz parte do trabalho contínuo da Meta para estabelecer o ‘Centro Família da Meta’ como um local onde os pais podem encontrar recursos e ferramentas, e fortalecer o diálogo entre pais e adolescentes sobre a experiência online”, diz a tecnológica liderada por Mark Zuckerberg, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.