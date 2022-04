Quarenta e três dias de invasão russa. Ponto de situação no terreno

Passaram quarenta e três dias desde que as forças militares do Kremlin invadiram a Ucrânia e não parece haver sinais de recuo de Moscovo nas suas intenções no país vizinho. Nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, o mundo tem de estar “preparado para uma guerra mais prolongada”. Esta quinta-feira, os eurodeputados avançaram com uma proposta de embargo total ao petróleo, carvão, combustível nuclear e gás russos, tendo ainda dado “luz verde” ao desembolso imediato de mais de 3,4 mil milhões de euros para os Estados-membros da União Europeia que acolhem refugiados ucranianos.