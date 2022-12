Quarenta portugueses retidos no Peru devido à instabilidade no país

A embaixada de Portugal na capital peruana tem efetuado as diligências possíveis junto das autoridades peruanas e mantido contactos com os portugueses e respetivas famílias, segundo o MNE. Na quarta-feira, o governo do Peru decretou estado de emergência em todo o país, por um período de 30 dias, “para controlar atos de vandalismo e violência cometidos nas manifestações de protesto”.