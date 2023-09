O Banco de Portugal indica que quase 70 mil famílias encontram-se nesta situação, um número que duplicou em dois anos.

Das famílias que contratam um crédito à habitação, quase 5% deve chegar ao fim do ano a ter de desembolsar mais de metade do rendimento disponível para suportar os encargos com o empréstimo. Tratam-se de quase 70 mil famílias nesta situação, o dobro do que se verificava há dois anos, indica o jornal “Público”, citando dados do Banco de Portugal (BdP).

O regulador já tinha avisado dos riscos das sucessivas subidas das taxas de juro. Em maio, diz a publicação, o BdP já avisava para “encargos mais elevados com o serviço da dívida dos empréstimos à habitação” que deveriam contribuir para uma subida do rádio entre a prestação do crédito e o rendimento disponível, passando de 16,3% para 22,3% em pouco mais de um ano.

O BdP alertava no mesmo relatório de maio que 18,6% das famílias passariam a suportar uma taxa de esforço superior a 40% no final do ano, quando em junho do ano passado apenas 7,7% das famílias tinham esta taxa de esforço.

“A encruzilhada traz maior aperto financeiro a famílias e empresas em resultado do ciclo de política monetária. No final de 2023, cerca de 70 mil famílias poderão vir a ter despesas com o serviço do crédito à habitação permanente superiores a 50% do seu rendimento líquido”, apontou o governador do BdP ao relatar o presente momento económico no mesmo relatório.