Mais de três quintos das firmas planeiam investir nesse âmbito, sendo que o ‘ranking’ de empresas mais inovadoras é dominado pelas tecnológicas, que ocupam as três primeiras posições.

14 Junho 2023, 15h41

Quase quatro em cada cinco empresas (79%) a nível global têm na inovação uma das três maiores prioridades no presente ano, sendo que mais de três quintos (66%) contam com planos para investir nesse capítulo e, dessas, 42% estimam um aumento superior a 10%.

Os dados foram recolhidos pelo Boston Consulting Group (BCG), na realização do estudo intitulado “Reaching new heights in uncertain times” (alcançar novos patamares em tempos incertos, em português). Este baseia-se num inquérito realizado anualmente a empresários de todo o mundo sobre tendências de inovação e no banco de dados da consultora relativo ao desempenho de inovação de mais de mil empresas.

Os números espelham um forte contraste faço aos números de 2009, quando se registou uma crise económica. Naquela altura, menos de dois terços das empresas colocavam a inovação entre as três maiores prioridades e eram apenas 58% as que planeavam aumentar os investimentos na área.

O ranking das 50 empresas mais inovadoras de 2023 é dominado pelas tecnológicas, que ocupam cinco das dez primeiras posições. Entre elas, a Apple ocupa o primeiro lugar, pelo terceiro ano consecutivo, seguida pela Tesla (que sobe três posições, comparativamente com o ano anterior) e pela Amazon, que fica na última posição do “top 3”.

Em simultâneo, as empresas estão a investir mais na inteligência artificial (IA) do que em quaisquer outras tecnologias. Três em cada cinco (61%) estão a investir em IA e machine learning, sendo que 83% implementou sistematicamente estas ferramentas para apoiar a inovação. Ainda assim, para já, menos de metade (45%) conseguiu fazer estes gastos impactarem no respetivo volume de negócios.