O financiamento é atribuído a projetos do Instituto Gulbenkian de Ciência, Fundação Champalimaud e Universidade de Coimbra. Os ERC Starting Grants 2023 também contemplam três portugueses que desenvolvem investigações em universidades europeias.

5 Setembro 2023, 13h11

Quatro investigadores de instituições portuguesas vão receber 7,7 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação (ERC, sigla em inglês), o que representa 1,23% do financiamento total atribuído no âmbito do ERC Starting Grants 2023, cujos resultados foram anunciados esta terça-feira, 5 de setembro.

O European Research Council vai financiar 400 projetos no valor total de 628 milhões de euros.

O financiamento dos quatro projetos em Portugal oscila entre 1,5 e 2,5 milhões de euros cada. Os investigadores e os projetos são os seguintes:

Carlos Minutti, da Fundação Champalimaud, com o projeto Conventional Dendritic Cells – Ecology, Diversity, and Function sobre a heterogeneidade funcional e de desenvolvimento de células que estão associadas ao início das respostas imunes a agentes patogénicos e tumores.

Inês Pereira, (na foto), da Universidade de Coimbra, com o projeto FINGERprinting cold subduction and Plate Tectonics using key minerals, sobre a temática da evolução da tectónica de placas e tentando responder à questão de quando estas surgiram na Terra.

Giulia Ghedini, com o projeto Mapping metabolic responses to understand coexistence and community functioning, visando avaliar como as respostas metabólicas a competidores afetam a coexistência e dinâmicas comunitárias no fitoplâncton marinho e Ilana Gabanyi, com o projeto Trafficking mechanisms and physiological factors mediating a direct gut microbiota-brain neuron interaction, com o objetivo de decifrar a comunicação direta de sinais provenientes da microbiota intestinal para os neurónios, ambas investigadoras do Instituto Gulbenkian de Ciência.

Os ERC Starting Grants 2023 vão financiar também três projetos liderados por investigadores portugueses em universidades europeias, num total de 4,5 milhões de euros. Eis os investigadores e os projetos:

Fernando Santos, da Universidade de Amesterdão, que estuda o efeito de longo prazo dos sistemas de recomendação de links em redes sociais e novos algoritmos ao nível do benefício

social. O projeto intitula-se Responsible LinkRecommendations in Dynamic Environments.

Diana Pinheiro, do Instituto de Investigação de Patologia Molecular em Viena, lidera o projeto Coupling morphogen dynamics with mechanics in the control of form and pattern, que investiga os mecanismos biofísicos associados à formação e desenvolvimento dos embriões.

Ana Gomes, atualmente na Universidade de Montpellier e CNRS, é responsável por Cell cycle progression in malaria parasites, sobre o ciclo da divisão celular que é coordenado e controlado no plasmódio, o agente causador da malária.

“Com estes resultados, Portugal atinge a marca de cerca de 78 milhões de euros captados nos concursos do Conselho Europeu de Investigação desde o início do Horizonte Europa (2021-2027), o programa-quadro de financiamento europeu de investigação e inovação”, salienta o Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, liderado por Elvira Fortunato.