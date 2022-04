Que custos para a paz na Ucrânia? Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

Ouça e acompanhe o podcast “A Arte da Guerra” em:

“Rússia da razão aos que dizem que a operação terrestre está num impasse”. É para aí que apontam as últimas declarações oficiais do Kremlin, sendo certo que não há nenhuma evidência sobre a veracidade das afirmações que emanam dessa fonte.

Num programa que recorda que o mundo não se confina, apesar de tudo, à Ucrânia, são também analisados os últimos sucessos das presidenciais francesas, que se encontram próximas dos momentos cruciais.

Destaque também para aquele que parece ser um novo fôlego do centro-direita espanhol, acantonado no Partido Popular – de onde emanam, como é tradição, vasos comunicantes com a realidade portuguesa.

Tudo para ver esta semana no programa "A Arte da Guerra", da plataforma multimédia JE TV, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.