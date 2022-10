Que impacto terá o novo Orçamento de Estado para as famílias? Descubra no Webinar de 14 de Outubro!

O novo pacote de medidas para ajudar as famílias a suportar os efeitos da inflação fará transitar para o Orçamento do Estado (OE) para 2023 quase 4 mil milhões de euros de despesa. Que mudanças irá trazer o novo Orçamento de Estado para as famílias portuguesas?

Reserve na sua agenda o próximo dia 14 de outubro, às 15h00, e assista ao Webinar dedicado ao impacto que o OE para 2023 irá ter sobre as famílias portuguesas. Pode fazê-lo em direto no Facebook e na JE TV do Jornal Económico.

Para ajudar a responder a estas questões estará Anabela Silva, Partner da EY, People Advisory Services. A sua experiência profissional abrange o apoio na área da gestão da mobilidade internacional nas vertentes migratória, fiscal e de segurança social, bem como consultoria e planeamento fiscal na área das remunerações e benefícios, pensões e aconselhamento fiscal e parafiscal individual. É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e é Revisora Oficial de Contas. Tem mais de 20 anos de experiência profissional e integra os quadros da EY desde 2005.

Queremos conhecer eventuais dúvidas e expectativas que tenha em relação a este tema. Para isso, basta participar enviando questões ou comentários para o email que colocamos à sua disposição: oe2023familias@medianove.com.

