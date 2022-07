Que tipos de fraude podem existir quando uso o meu banco online?

No âmbito do seu projeto de Educação Financeira, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) promove o programa de literacia digital – “Tudo o que precisa de saber sobre banca online” – destinado essencialmente à população sénior que ainda não esteja familiarizada com a utilização da banca digital.

Com a crescente utilização dos canais digitais, é cada vez mais importante que os utilizadores conheçam os tipos de fraude que podem existir online, na maioria das vezes com o intuito de obter os seus dados pessoais ou bancários de forma ilícita, e saibam os cuidados a adotar, quando utilizam a Internet, de modo a estarem mais protegidos contra eventuais tentativas de ataque.

Fique a conhecer neste vídeo quais são os tipos de fraude mais comuns, que podem ocorrer quando utiliza os canais digitais, aprenda a identificar alguns dos ataques mais frequentes, como Phishing ou Malware, e o que pode fazer para evitá-los.