Queda da dívida para 127% do PIB é “curta” para atingir objetivo do Governo no final do ano

A dívida pública voltou a subir em termos nominais em março, mas o rácio em função da dívida pública fechou o primeiro trimestre em queda, como havia sucedido nos três trimestres anteriores. Ainda assim, a queda de 0,5 pontos percentuais (p.p.) parece tímida dado o objetivo de reduzir o indicador em 7 p.p. este ano, especialmente dada a surpresa no crescimento durante este período, avisa Pedro Braz Teixeira.

Apesar de ter subida 1,2 mil milhões de euros em termos nominais e assim chegar aos 276 mil milhões, a dívida pública em função do PIB recuou no primeiro trimestre, passando para 127%. Esta redução do rácio verificou-se também na dívida líquida de depósitos, que recuou 0,4 mil milhões de euros em março.

Para Pedro Braz Teixeira, um efeito é de destacar neste resultado: a subida do PIB no primeiro trimestre. Ao aumentar a base, o rácio diminui e, neste caso, a base aumentou surpreendentemente 2,6% no período em análise, isto em comparação com o trimestre anterior.

“O crescimento no PIB no primeiro trimestre foi acima do esperado e favorece esta evolução”, refere o diretor do gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade. “De qualquer forma, o Governo tem prevista uma queda brutal da dívida este ano, de sete pontos; meio ponto num trimestre é curto”, completa.

A projeção é do Executivo, que prevê, na proposta atualizada de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), um rácio de dívida pública nos 120,7% no final deste ano.

Refletindo já as perturbações agravadas pelo conflito na Ucrânia e o elevado grau de incerteza, a trajetória de redução da dívida inclui a revisão em baixa do crescimento para este ano, pelo que o desfasamento entre os números agora divulgados e o que seria expectável para uma redução da magnitude prevista no final do ano não poderá ser atribuível a uma base mais reduzida do que o esperado.

Pelo contrário, “foi uma surpresa para o Governo o PIB ter sido tão bom no primeiro trimestre”, destaca Braz Teixeira.

“As contas públicas não são lineares ao longo do ano, mas assim fica difícil a meta do Governo para a dívida pública, parece-me”, conclui.