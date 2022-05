Queda de 4% da Galp leva Lisboa a abrir no ‘vermelho’

A bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se esta terça-feira a negociar em terreno negativo ao desvalorizar 0,48% para 5,836.38 pontos.

A Galp é a cotada com o pior desempenho desta manhã ao recuar 4,82% para 10,76 euros. Apesar do tombo, a empresa nacional apresentou lucros de 155 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, tendo-os multiplicado por seis face ao período homólogo, um número abaixo das estimativas de 204 milhões dos analistas. Sabe-se que este valor foi em muito impulsionado pela subida extraordinária do preço do petróleo.

A Nos perde 1,22% para 4,03 euros, os CTT depreciam 0,81% para 4,31 euros, a Mota-Engil desliza 0,31% para 1,27 euros e a Corticeira Amorim derrapa 0,20% para 9,77 euros, enquanto a Sonae cai 0,58% para 1,04 euros.

Em contraciclo, o BCP é a cotada com o maior avanço da manhã. A entidade bancária ganha 0,83% para 0,15 euros, a EDP soma 0,55% para 4,38 euros, a Greenvolt sobe 0,59% para 6,87 euros, a Altri avança 0,16% para 6,41 euros e a Semapa valoriza 0,15% para 13,16 euros.

Nesta abertura, a Europa abriu no ‘verde’, com exceção de Londres. O alemão DAX soma 0,50%, o francês CAC ganha 0,63%, o espanhol IBEX avança 0,66% e Itália aprecia 0,73%, enquanto o britânico recua 0,35%. O Euro Stoxx 50 valoriza 0,54%.

No mercado petrolífero, o Brent cai 0,39% para 107,16 dólares e o WTI desvaloriza 0,37% para 104,78 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 3,33% para 7,724 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,17% para 1,0522 dólares e a libra esterlina avança 0,32% para 1,2531 dólares.

“As bolsas europeias abriram em alta e os futuros de Wall Street apontam para a continuação da recuperação registada nas últimas horas da sessão de ontem, num regresso de algum apetite pelo risco induzido pelos investidores que estão a aproveitar as fortes quedas de abril para reforçar nas ações. A alta das bolsas está também a ser suportada pelos bons resultados apresentados por várias empresas europeias, com as ações da BP, BNP Paribas e Deutsche Post a negociarem com ganhos expressivos depois de terem anunciado números acima do esperado”, explica o BA&N Research Unit.

“Os índices norte-americanos conseguiram ontem recuperar de quedas expressivas a meio da sessão, num típico bear market rally depois de terem atingido mínimos do ano. Ainda assim, estratégia buy the dip mostra uma força contida, com o mercado a revelar uma ansiedade crescente com o impacto da maior agressividade dos bancos centrais no combate à inflação”, adianta