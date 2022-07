Quedas das retalhistas abalam Wall Street

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, depois de um início de semana em alta. A penalizar os mercados financeiros norte-americanos esteve sobretudo o sentimento em torno da Walmart, cujas ações afundaram 7,73% para 121,81 dólares após ter divulgado uma previsão mais baixa para os próximos resultados trimestrais.

A retalhista da família Walton, que divulgará os números oficiais em meados de agosto, espera agora que o lucro por ação ajustado quebre entre 8-9%, em termos homólogos, e entre 11-13% em 2022. A quebra pesou sobre as empresas da mesma indústria, porque a administração da Walmart justificou as reduções com o aumento dos custos de produção e a inflação em geral, o que também impacta as concorrentes. É o caso da Target, que perdeu 3,62% para 151,79 dólares.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones recuou 0,72% para os 31.760,85 pontos, o financeiro S&P 500 resvalou 1,17% para os 3.920,38 pontos, e o tecnológico Nasdaq perdeu 1,87% para os 11.562,58 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 desvalorizou 0,65% para os 1.800,55 pontos.

“Esta semana, a Fed subirá as taxas de juro em 75 pontos base e publicar-se-ão PIBs fracos com inflação crescente. Este último é o mais inquietante e poderá trazer o mercado de volta à dura realidade de uma inflação que não só não dá tréguas, como continua a aumentar”, explicam os analistas do Bankinter, em research.

Aliás, tal como destaca Henrique Tomé, analista da XTB, a agência de rating Moody’s baixou a previsão do crescimento do PIB dos Estados Unidos de 2,8% para 2,1% para 2022 e de 2,3% para 1,3% para 2023. “A previsão de crescimento real do PIB para a zona euro baixou de 2,5% para 2,2% para 2022 e de 2,3% para 0,9% para 2023”, aponta o trader, numa nota de mercado.

A Amazon tombou 5,23% para 114,81 dólares também na sequência do profit warning da Walmart e do aumentos dos preços da assinatura do Amazon Prime anunciados para o Reino Unido e para a União Europeia. Os clientes britânicos vão pagar mais 20% e os de Espanha, Itália e França verão mais 39-43%.