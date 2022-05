Quem é Todd Boely? Conheça o percurso do norte-americano que vai substituir Abramovich no Chelsea

O norte-americano Todd Boehly viu a sua oferta de 4,9 mil milhões de euros ser aceite para a aquisição do Chelsea FC, um dos emblemas de elite do principal escalão do futebol inglês, a Premier League. Com pouca, ou nenhuma, experiência no futebol, Boehly estudou administração e empresas, mas foi no mundo do desporto que saltou para a ribalta.

A caminhada de Boehly no mundo empresarial teve início em 2001 quando ingressou na Guggenheim Partners, onde liderou uma área recém-criada focada em investimentos e assumiu a responsabilidade pela gestão dos ativos da empresa, até se tornar presidente. Dois anos depois, em 2003, liderou um acordo entre a Time Warner Cable e os LA Dodgers (beisebol) para criar a SportsNet LA, uma plataforma que transmitia os jogos dos Dodgers e dos Lakers (basquetebol) — o primeiro grande movimento de Boehly no mundo do desporto.

Mais tarde, utilizando como benefício a relação de proximidade que mantinha com os Dodgers, o norte-americano assumiu o controlo de 20% da equipa que compete na American League of Baseball (MLB) e 27% dos LA Lakers da NBA, juntamente com o seu parceiro de negócios Mark Walter.

Em 2015, fundou uma empresa de investimento privado, a Eldrige Industries, que investe em vários sectores, incluindo seguros, gestão de património, tecnologia, desporto, média, imóveis e bens de consumo. Boehly é atualmente CEO e dono da empresa.

Adicionalmente, também é dono da empresa de ‘fantasy leagues’ DraftKings e da organização de eSports Cloud9. Em outubro de 2021, tornou-se diretor-executivo da Hollywood Foreign Press Association, uma organização de jornalistas e fotógrafos da indústria do entretenimento.

Do investimento total que fez no Chelsea, 2,9 mil milhões de euros serão utilizados ​​para comprar 100% das ações do clube. Roman Abramovich afirmou que os referidos lucros serão depositados numa conta bancária congelada do Reino Unido com a intenção de doá-los a causas de caridade.

O grupo liderado por Boehly também destinará dois mil milhões de euros para remodelar Stamford Bridge e apoiar financeiramente a academia, a equipa feminina, a Fundação Chelsea FC e outras estruturas do clube.

Apesar de ter vencido a Liga dos Campeões em 30 de maio, o Chelsea FC encerrou o exercício 2020/21 com perdas de 182,7 milhões de euros.