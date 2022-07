Quer explorar o potencial do espaço para criar negócios? Coimbra Space Summer School regressa em setembro

A Coimbra Space Summer School regressa de 7 a 9 de setembro, em formato presencial nas instalações do Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra. As inscrições decorrem online até dia 31 de agosto.

Esta “escola de verão” destina-se a estudantes do ensino superior, investigadores, empreendedores e qualquer pessoa com mais de 18 anos com interesse em explorar o potencial do espaço para criar negócios. O evento incentiva os participantes a propor ideias que melhorem a vida na Terra, através da criação de serviços ou produtos inovadores que incorporem ativos espaciais.

A 8ª edição da Coimbra Space Summer School apresenta um programa diverso que estimula a partilha de conhecimento e o contacto com instituições do setor espacial. Durante três dias, os participantes podem assistir a conferências e receber mentoria de especialistas da área do espaço, da inovação e do empreendedorismo, bem como conviver com a comunidade espacial de Portugal. Entre as diversas atividades destaca-se a passagem pelo Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra para a Febrada Astronómica e para a Observação Noturna.

A programação apresenta uma sessão de talent speed dating: um micro-evento que permite aos participantes dar-se a conhecer, apresentar-se e entregar os seus currículos às empresas que colaboram nesta edição.

A iniciativa é organizada pelo IPN, que coordena o ESA Space Solutions Portugal, em parceria com o Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra. Conta com a participação de empresas de peso do setor espacial e oradores da EUSPA – European Union Agency for the Space Programme, ESA – European Space Agency e Portugal Space – Agência Espacial Portuguesa. A presença da FHP Frezite High Performance, especialista na prestação de serviços de engenharia e de hardware mecânico para os setores espacial e industrial, está, também, confirmada.